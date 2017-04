Padres de familia toman escuela Julio T. Perez

MEXICALI, Baja California(GH)

Los padres de familia tomaron la escuela primaria Profr. Julio T. Perez por una serie de irregularidades como falta de pago a docentes y necesidad de reparaciones.De manera simbólica los padres se manifestaron las primeras horas de este martes con el fin de solicitarle a las autoridades educativas la reparación de refrigeraciones y baños, así como el pago a maestros.La directora del plantel, la profesora Maria Esther Ochoa Mendez, explicó que desde el año pasado habían reportado los imperfectos del plantel pero que hasta el momento no han sido resueltas.Por su parte, la maestra Aidé Rangel Herrera, mencionó que son más de 4 meses que no reciben pago, por lo que han decidieron dejar de prestar su servicio de tiempo completo, dejando salir a los alumnos a las 12:00 horas.La escuela es de tiempo completo y son más de 10 docentes y administrativos que no reciben pago desde el mes de enero.Hasta el momento, la escuela sigue operando sin embargo de no ser resueltas las peticiones se estaría tomando definitivamente.