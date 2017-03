Detienen 900 embarcaciones de pesca en Mar de Cortés

MEXICALI, Baja California(GH)

La pesca en San Felipe y el Golfo de Santa Clara podría desaparecer por completo, señalan pescadores, luego de que el Gobierno federal emitiera un dictamen de prohibición del uso de redes agalleras en todo el Alto Golfo de California, el cual fue dado a conocer en el portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.



Sólo falta que el documento sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, lo cual impactaría desde el Golfo de Santa Clara, San Felipe y la parte Norte de Puerto Peñasco.



“Es la muerte para San Felipe”, comentó Sunshine Antonio Rodríguez Peña, presidente de la Federación de Pescadores.



“Las acciones cuando son unilaterales y no ofrecen opciones a un sector productivo, son muy graves”, puntualizó Roberto Ledón Perezchica, presidente del Consejo de Desarrollo económico de San Felipe.



La opinión técnica No. RJL/Inapesca/Dgaipp/0520/2017, de fecha 17 de marzo de 2017, emitida por el Instituto Nacional de Pesca, emite que no existe objeción para refrendar el compromiso de protección a la vaquita marina (Phocoena sinus), cuya opinión fue ratificada en el documento similar No. RJL/Inapesca/DG/120/2015, de fecha 27 de febrero de 2015.



La excepción



El dictamen exceptúa de la restricción la pesca de curvina golfina utilizando redes construidas de hilo monofilamento de 14.6 cm de luz de malla y un máximo de 293 metros de paño relingado de longitud.



Y lo limita al uso exclusivo con el “sistema de pesca de encierro” y en horarios que establezca la Secretaría mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.



Sanciones



Se dictaminó que todos los permisionarios y concesionarios que operen embarcaciones menores con redes de enmalle (agalleras), que incumplan o contravengan el acuerdo, se harán acreedores a las sanciones que para el caso establece la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y demás disposiciones legales aplicables.



Y que la vigilancia del cumplimiento del acuerdo estará a cargo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por conducto de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en el ámbito de sus respectivas competencias.



Las afectaciones



Sunshine Antonio Rodríguez Peña afirmó que eliminar al arte de pesca por redes agalleras, sin presentar por el Gobierno una opción alterna de pesca, es el equivalente a la “muerte de San Felipe”.



“Es el tiro de gracia para San Felipe, el 90% de la pesca desaparecería”, dijo el presidente de la Federación de Pescadores.



En San Felipe se encuentran 400 embarcaciones que se afectarían, y en el Golfo de Santa Clara son 500 embarcaciones las que pararían.



“Tenemos 10 días para pelear en la consulta pública para que entreguen un arte de pesca sustentable, porque no hay ningún arte de pesca que se pueda cambiar por el chinchorro agallero”, precisó.



Además anunció que el domingo realizarán una manifestación en el puerto en contra del dictamen.



No emitieron opciones



Roberto Ledón Perezchica afirmó que al decirle al pescador que no puede realizar su actividad primordial básica como la pesca comercial, y no presentarle opciones, golpea de manera brutal al sector y a la comunidad.



“Sin ser exagerados, golpea, porque San Felipe vive de la pesca comercial y el turismo y al verse golpeado el flujo de efectivo y el recurso de la mano de obra a los pescadores y la cadena productiva del sector pesquero, tiene dos años detenido totalmente…”.



“Pensábamos que el Gobierno federal y estatal presentaría alternativas viables para reactivación económica, lo cual no realizó, pero decirle al pescador que no puede pescar o no darle alternativas, es algo que está mal hecho”, destacó.



El presidente del Consejo de Desarrollo Económico en San Felipe reiteró la necesidad de presentar alternativas viables, mayor inversión en infraestructura, empleo en el puerto e impulso al turismo de pesca y de investigación.



Porque se requieren centros de investigación y educación en el alto golfo, turismo científico y educacional, aplicar la UABC una extensión de la Facultad de Ciencias Marinas.



Centros de investigación del Mar de Cortés, la vaquita marina y totoaba, así como los centros de repoblación, enlistó Ledón Perezchica.



El sustento



El dictamen fue presentado con los considerando que la vaquita marina (Phocoena sinus) es de especial interés, por ser un mamífero marino de los más pequeños a nivel mundial (1.5 metros como máximo), y representa una especie endémica cuya biología es poco conocida, por estar catalogada en peligro de extinción y porque generalmente se encuentra asociada con la totoaba (Totoaba macdonaldi), lo que incrementa la posibilidad de su interacción con redes de enmalle.



En el Diario Oficial de la Federación, el 8 de septiembre de 2005, se publicó el “acuerdo mediante el cual se establece el área de refugio para la protección de la vaquita (Phocoena sinus)” y el 29 de diciembre de 2005, el “Programa de Protección de la Vaquita dentro del Área de Refugio ubicada en la porción occidental del Alto Golfo de California”.



Tienen autonomía



Cabe destacar que el dictamen es avalado por José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Sagarpa, y sustentado en el Artículo Octavo de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, que determina que la autoridad pesquera tiene la facultad de establecer las medidas administrativas y de control a las que deben sujetarse las actividades de pesca comercial en aguas de jurisdicción federal.



Con el fin de inducir a su aprovechamiento sustentable; fijar los métodos y medidas para la conservación de los recursos pesqueros, así como regular y fijar el conjunto de instrumentos, artes, equipos, métodos, personal y técnicas de pesca.