Realizan los burócratas un plantón

MEXICALI, Baja California(GH)

Un plantón permanente afuera de las instalaciones del Sindicato de Burócratas de Mexicali fue montado el viernes por empleados sindicalizados liderados por Lázaro Mosqueda Martínez.



La líder estatal del Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte, comentó que se interpondría una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra los responsables del plantón en las oficinas del Sindicato.



Minutos antes de las 17:00 horas, un grupo de aproximadamente 50 personas, encabezados por Mosqueda Martínez y Manuel Guerrero Luna, llegaron al Sindicato.



Mosqueda señaló que tomaron la decisión de hacer un plantón permanente y completamente pacífica afuera de la casa sindical, puntualizando que no se afectarían los servicios de las guarderías.



La movilización se debía a que no se les había informado sobre la convención estatal a realizarse la próxima semana.



Dijo que esperarán hasta el próximo viernes y de no haber respuestas sobre los resultados de la convención donde se elegirá al nuevo secretario estatal, el plantón permanecerá.



Convención



Victoria Bentley Duarte, dirigente estatal del Sindicato de Burócratas, dijo que la próxima semana se tendrá una convención estatal donde se elegirá el relevo del Comité Directivo Estatal del Sindicato de Burócratas.



Contrario a lo que señalan los inconformes, en esta ocasión le corresponde a Playas de Rosarito estar a cargo del Comité Directivo Estatal.



Agregó que con el plantón habían prácticamente secuestrado a 18 trabajadores del Sindicato y no se les dejaba salir de las instalaciones.



Minutos después, Bentley Duarte pidió a su gente que acudiera en forma pacífica a sacar los vehículos y para ello, irían acompañados de un elemento de la Policía Municipal y un notario público.



Las personas se acercaron al lugar y fueron recibidos con gritos por parte de los seguidores de Mosqueda Martínez.



Al sacar los vehículos, hubo reclamos porque los trabajadores sacaron computadoras de las oficinas sindicales.