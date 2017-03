Tiene Mexicali al año 350 casos de tuberculosis

MEXICALI, Baja California(GH)

Al año se detectan alrededor de 350 nuevos casos de tuberculosis en Mexicali, de los cuales un porcentaje menor corresponde a personal de Salud.



Son alrededor de 10 casos anualmente de personal de salud que se contagian de la enfermedad, por tener contacto directo con los pacientes en las diferentes unidades de salud y hospitales.



Yoloxóchitl Gómez Martínez, jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud Mexicali, indicó que si bien son pocos los casos del personal que adquiere la enfermedad, siempre siguen las medidas universales de prevención, como el uso de cubre bocas.



Los pacientes más frecuentes son generalmente aquellos que padecen algún tipo de adicción a sustancias ilícitas, sobretodo quienes viven en lugares de hacinamiento o que no tienen condiciones idóneas de vida.



Situaciones que ocasionan que las defensas de las personas se debiliten, escenario ideal para que la enfermedad se desarrolle.



“Es muy importante en esta enfermedad hacer un diagnóstico a tiempo, cuando las personas tienen los síntomas iniciales, debido a que es una enfermedad desgastante tanto física, como social y económicamente”.



“Puesto que mientras el paciente curse con el problema infeccioso y no esté en tratamiento, el paciente es trasmisible de la enfermedad”, refirió la doctora.



Se estima que cada paciente que no está en tratamiento infecta de 10 ó 15 personas por año, de los cuales 1 ó 2 van a desarrollar la enfermedad, explicó la doctora.



Apenas el pasado jueves se celebró el Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis.



Abandonan tratamiento



El principal obstáculo para abatir la tuberculosis es que los pacientes abandonan el tratamiento, dijo Yoloxóchitl Gómez Martínez, jefa de la Jurisdicción de Servicios de salud Mexicali.



“La tuberculosis es fácil de transmitir porque es una enfermedad respiratoria y se transmite a través de la saliva, cuando el paciente estornuda o tose, sobretodo en lugares donde hay hacinamiento”.



“Es conocida como la enfermedad de la pobreza, porque una persona de bajos recursos difícilmente tiene una alimentación adecuada, una vivienda adecuada, y esas condiciones de principio ayudan a que la enfermedad se presente”, comentó.

Patricia García.