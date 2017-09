Ven con tristeza la demolición de sus viviendas

Jojutla, Morelos(GH)

Al igual que decenas de vecinos del municipio de Jojutla, la familia López Bravo vio desaparecer su hogar que les costó construir con años de trabajo y sacrificio. La señora Verónica Bravo Santamaría acompañada de su esposo e hijo, solamente podía observer llorando como el que hasta hace unos días llamaba casa era demolida por los daños que sufrió tras el temblor del 19 de septiembre.Acudieron al sitio con la finalidad de rescatar algunas de sus pertenencias especialmente algunos artefactos para trabajar. Su hogar estaba ubicado en la calle 10 de Abril de la colonia Zapata, uno de los puntos con mayors afectaciones.comentó. Debido a que han estado al pendiente de la situación con su casa no han acudido a revisar el peque- ño negocio que tiene, siendo para ellos importante recuperar objetos que utiliza para trabajar como cacerolas y hoyas pero todo dependerá de los trabajadores. “Fue horrible mis suegros dejaron una parte ya construida de la casa pero todo lo demás lo hicimos con mucho esfuerzo pero ahora otra vez empezar de cero”, expresó.Recordó durante el sismo lo único que le importaba era ir por sus hijos de 12 y 10 años respectivamente pero con el caos no podía pasar por ningún lado hasta que su esposo logró llegar por ellos. Espera que el apoyo no solamente sea por parte de la ciudadanía si no de las autoridades, ya que la población ha demostrado una unión sin igual pero al gobierno le ha faltado respuesta.