Investigan a 13 dependencias municipales por irregularidades

MEXICALI, Baja California(GH)

Son trece dependencias municipales con irregularidades que probablemente ameriten el inicio de procedimientos administrativos sancionadores derivados de las revisiones de la entrega-recepción de la administración municipal, informó Blanca Villaseñor Pimienta.



La síndica procuradora indicó que con corte al 31 de mayo, se han abierto 22 expedientes a distintas dependencias tanto de la administración central como paramunicipales.



Se han emitido 320 acuerdos y girado 286 oficios a dependencias para integrar los expedientes en investigación, añadió.



En total, se han entregado 194 citatorios a funcionarios y ex funcionarios municipales, que representan a 67 servidores públicos con 107 comparecencias.



La cifra no coincide porque algunos ex funcionarios tuvieron que ser citados varias veces para que acudieran ante Sindicatura Municipal, explicó.



Afirmó que eran 17 entidades municipales con faltas que probablemente den pie al inicio de un procedimiento de responsabilidad contra funcionarios públicos.



Cuatro de ellos son viables a quedar sin elementos, mencionó, porque lograron desvirtuar las presuntas violaciones que se les imputaban.



Aunque existen algunas dependencias casi listas para iniciar el procedimiento administrativo sancionador, se necesita hacer una auditoría para complementar la información en la investigación.



En este supuesto se encuentran seis dependencias, a las cuales se les girarán citatorios para que el área de Fiscalización acuda a realizar estas revisiones.



Sobre la finalización de la investigación para comenzar con los procedimientos sancionadores, dijo que esto depende de cómo vaya avanzando cada caso.



“Cada uno va a tener el avance conforme a la problemática que se está investigando, pero no estamos paralizados, aquí están los números”, expresó.



Se sigue procedimiento conforme a la Ley



Villaseñor Pimienta fue cuestionada sobre la falta de sanciones a ex funcionarios de la pasada administración municipal, considerando que el 21 Ayuntamiento hizo públicos señalamientos contra funcionarios del 20 Ayuntamiento a un mes de iniciar labores.



Comentó que no quiere hacer ruido mediático sólo por hacerlo y por ello se ha puesto a trabajar de acuerdo a los procedimientos que establece la ley.



“Es fácil hablar y al final de cuentas no dar resultados cuando debiera ser exactamente al revés”, expresó.



Se deben de seguir todos los procedimientos para cuando se dé a conocer una información sea con resultados, dijo, porque de lo contrario las acusaciones no se vuelven realidad.



“No creo que lo correcto sea hacer creer a la gente falsas expectativas, no quiero decir que sean falsas, pero a lo mejor no se ha llegado a ese grado, tal vez se logre o tal vez no”, añadió.



Manifestó que lo correcto es que, como en cualquier juicio penal, civil o mercantil, sea hasta que se dicte la sentencia cuando se conozca si el presunto responsable lo es o no.



Hay rezago en cuentas públicas de hace 7 años



Villaseñor Pimienta comentó que se encontraron con que había 24 expedientes de cuenta pública rezagados en la Dirección de Contraloría y 21 en la de Fiscalización.



Indicó que las cuentas públicas correspondían a los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, donde se hallaron con unas no aprobadas y otras aprobadas pero con observaciones.



Este tema se volvió prioridad, dijo la síndica procuradora, por lo que se giraron 90 citatorios a ex funcionarios públicos derivados de estos documentos.



64 ex funcionarios municipales acudieron a declarar, se emitieron 180 acuerdos y se giraron 121 oficios tanto al Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) como al Congreso Estatal.



Los 21 expedientes en Fiscalización no tenían el seguimiento debido, señaló, y al revisar se turnaron 20 a Contraloría ya que uno estaba siendo analizado.



De estos 20 expedientes, 17 eran de cuenta pública no aprobada y 3 aprobados pero con observaciones correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015.



Aquí se hicieron 32 citatorios, con 27 ex funcionarios que se presentaron a comparecer; se emitieron 53 acuerdos y se giraron 21 oficios diversos al Orfis y al Congreso Estatal.



Al encontrarse cuentas públicas rezagadas en dos direcciones, la labor inmediata era poner al corriente el rezago existente, afirmó.



Mencionó que dichos citatorios debieron ser girados, en su mayoría, durante la pasada administración municipal.



Refirió que al ser cuentas públicas no aprobadas, las investigaciones pueden derivar en sanciones a funcionarios.