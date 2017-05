Sanciones mayores a 1 mil pesos a camiones que no prendan a/c: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)

Multas mayores a los 1 mil pesos se están imponiendo a las unidades de transporte público que no están encendiendo sus aparatos de aire acondicionado, informó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) indicó que se han atendido alrededor de 20 quejas contra camiones que no han encendido el aire acondicionado y han derivado en 14 sanciones.



Las sanciones son pecuniarias, explicó, que representan de 10 a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que significa un máximo de 1 mil 132 pesos.



De continuar brindando a la población el servicio sin encender la refrigeración, serán retirados de la circulación, puntualizó el funcionario municipal.



Aún no se ha llegado a este punto, pero se está valorando aplicarlo en el caso de que las unidades reincidan en esta falta, agregó.



Detalló que las unidades sancionadas cuentan con los aparatos de aire acondicionado, pero lo tienen descompuesto.



En las rutas deben circular camiones con aire acondicionado, mencionó, y quienes no lo tengan instalado serán retirados de circulación.