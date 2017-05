Canirac Estatal pide observar a comensales no frecuentes

MEXICALI, Baja California(GH)

Los incidentes delictivos en restaurantes en diferentes municipios, no ha afectado el flujo de comensales, pero propone el sector restaurantero a fomentar la visita a lugares familiares y conocer a los clientes.



Miguel Ángel Badiola Montaño, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) señaló que es positivo preguntar al gerente cuando observan gente que no frecuenta el restaurante.



“Que se comience una dinámica de preguntar a otro comensal o al gerente para generar un efecto inmediato y psicológico de rechazo de ese tipo de personas a los lugares públicos”, comentó.



El también vicepresidente nacional de Canirac afirmó que el flujo de consumidores no ha disminuido, pero impacta mediáticamente hechos como el asesinato en el Manuet´s, dijo.



“Afectó porque es un lugar de prestigio, pero desafortunadamente, este tipo de personas se han desenvuelto o frecuentan lugares públicos donde no sabemos quiénes son, no averiguamos cuáles son sus pretensiones o a lo que se dedique…”



“Suceden estas cosas y es imposible que un policía este con cada persona de la ciudad y que sepa el policía que trama esa persona, no dudo y lo veo que los tres órdenes de gobierno están tratando de hacer su mejor esfuerzo al combate de la delincuencia”, puntualizó.