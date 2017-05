Harán paro maestros de SNTE 2 y 37

MEXICALI, Baja California(GH)

Los líderes sindicales de las secciones 2 y 37 del SNTE anunciaron que se unirán a la suspensión de clases mañana, con el fin de presionar al Estado para atender la problemática del magisterio.



Entre ambas secciones suman alrededor de 3 mil escuelas las que se irán a paro de labores.



María Luisa Gutiérrez Santoyo y Mario Aispuro Beltrán, secretarios generales de la 2 y 37, respectivamente, informaron sobre estas acciones en rueda de prensa ayer martes, cuando sólo los maestros de la 37 paralizaron actividades.



Pero mañana realizarán paro y plantón en los diferentes centros de Gobierno de los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali.



Gutiérrez Santoyo precisó que sostuvo una reunión con el secretario de Educación y Bienestar Social en el Estado, Miguel Ángel Mendoza González, y el subsecretario de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua, donde se planteó la problemática del pago a los maestros, sin lograr un avance favorable en el tema.



Señaló que con las nóminas emitidas por el Estado en días pasados, para el pago de salario a interinos y aguinaldos históricos rezagados del 2016, no se cubre la totalidad de los adeudos, quedando pendiente el pago a más de 2 mil 400 maestros en la entidad.



Esto luego de acudir al 75% de las escuelas que comprenden la Sección 37 del SNTE, para cerciorarse de que los maestros recibieron su pago como se anunció.



Tales trámites pendientes corresponden a mil 815 maestros que se les debe de 2017 y otros 595 tienen adeudos históricos que datan de 2011, en todos los casos por aguinaldos históricos y pago de salario.



“No quiere que decir que a estos compañeros se les debe de 2011 a la fecha, quiere decir que trabajaron en esos años y por alguna razón les quedaron debiendo”, explicó.



Por su parte el representante de la sección 2, el maestro Aispuro Beltrán indicó que existe un rezago de más de 120 millones de pesos que corresponden al pago a interinos, entre otros adeudos, rezago que existe de por lo menos el 2015 a la fecha.



Actualmente se les debe a mil 210 profesores interinos de enero a la fecha, adeudo que suma alrededor de 72 millones de pesos.



“Hoy declaramos que vamos a iniciar las medidas junto con la sección 37 y la dirección nacional, a fin de poder presionar y de que con mucha seriedad el Gobierno del Estado, tomen cartas en el asunto y nos puedan resolver”, expresó.



“A los trabajadores federales les debe de pagar el FONE, sin embargo, existe alguna situación que no hemos alcanzado a entender en la sección de por qué lo paga el Gobierno del Estado”.



“Nos dicen que porque no fue conciliado en el 2015 cuando emigró la nómina, no se conciliaron todas las plazas de todos los puestos de trabajo, pero después de casi 2 años ya era para que se hubiera podido conciliar.



“Haber demostrado que sí se necesita tal o cual puesto y que se pudiera tener esa nómina ya subida para el FONE se hiciera cargo de ella y que se quincena por quincena como corresponde”, señaló Aispuro Beltrán.



Finalmente, ambos lideres sindicales, reiteraron que continuarán en la lucha para lograr una ruta de trabajo entre todas las partes involucradas, con el fin de por lo menos asegurar que se les pague a los interinos quincena por quincena.



Asimismo en el tema de las jubilaciones y pensiones, de las cuales requieren que se liberen más trámites al año.