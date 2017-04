5 incidentes y 11 detenidos por delitos en escuelas

MEXICALI, Baja California(GH)

De manera preeliminar el Sistema Educativo Estatal (SEE) de Mexicali, informó sobre los actos delictivos que se registraron durante el periodo vacacional de Semana Santa en las escuelas de la ciudad, entre ellos robos y allanamientos.



Según reportes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), se atendieron 5 incidentes delictivos y hubo 11 detenidos.



Dichas incidencias son las que se captaron a través de los reportes de las personas que detectaron situaciones anormales dentro de las escuelas o en el entorno escolar y denunciaron al C4.



Alejandro Bahena Flores, Delegado del SEE en Mexicali, precisó que tal información es un recorte previo al total de los casos que pudieron registrarse en todos los planteles de educación básica en Mexicali, toda vez que están pendientes los hechos no reportados.



Los cuales se detectan una vez que los docentes, maestros y alumnos regresaron a clases ayer lunes 24 de abril.



