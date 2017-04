Dejan vialidades sin mantenimiento: CMIC

MEXICALI, Baja California(GH)

(Segunda de tres partes)



Alfredo Gómez Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Mexicali, señaló que el problema del deterioro de las vialidades no es solamente en el Municipio sino en la mayor parte del territorio nacional.



Comentó que en el país no existe una cultura del mantenimiento de las vialidades, aunado a la falta de presupuesto para mantener las obras.



Regularmente las administraciones estatales y municipales llegan a realizar obra nueva, pero posteriormente no aplican un programa de mantenimiento.



Dijo que todas las vialidades, ya sean nuevas o tengan ciertos años de uso, requieren de acciones de mantenimiento como el calafateo, el riego de sello, el slurry o el sobre encarpetado.



Se sabe que hay recursos limitados, agregó, pero es necesario hacer estas acciones para evitar una reconstrucción total de la vialidad, que finalmente saldría mucho más caro.



Puntualizó que a una vialidad recién construida, en un plazo de 8 a 12 meses se le debe de aplicar la primera fase de mantenimiento para alargar la vida útil del pavimento.



Las vialidades tienen una vida de 4 a 5 años, pero con el programa de mantenimiento adecuado se puede alargar hasta 10 ó 15 años, aseguró.



El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali, José Inzunza Ronquillo, coincidió en que el motivo principal del Estado de las vialidades en la ciudad es la falta de mantenimiento.



Además, mencionó otros factores que intervienen, como el tipo de supervisión de obra existente, las altas temperaturas, el crecimiento de la ciudad y el propio descuido de la ciudadanía.



Comentó que hay veces en que las bases hidráulicas que se utilizan no tienen la compactación adecuada y que la estructura del pavimento no es la ideal para cuando se pone el asfalto.



OTROS FACTORES



Francisco Reynoso Ambriz, director de Obras Públicas Municipales, enlistó como factores que intervienen en el Estado de las calles la falta de drenaje pluvial en la ciudad y el mantenimiento del existente, además de los daños que puede causar el ser humano al tirar basura en alcantarillas y otras actividades.



También está la falta de control del transporte público y de carga, ya que las vialidades están diseñadas para soportar cierta carga y peso, pero desafortunadamente no se revisa esta situación.



Aceptó que también ha existido una mala supervisión y ejecución de las obras, por lo que durante la presente administración se trabajará para que no suceda y será cuidadoso en el control de calidad.



Dentro de las disposiciones que se hacen al momento de realizar las labores de bacheo, se encuentra el no hacerlo cuando las calles estén húmedas o recién haya llovido.



Se debe hacer con la superficie seca, haciendo un barrido y posteriormente aplicando una emulsión para pegar la mezcla a colocar, la cual se pone en frío y después se compacta, explicó.



Inzunza Ronquillo destacó lo que sucede en las vialidades de los fraccionamientos, que al ser diseñados se indica el espesor del asfalto que necesitará porque están proyectados para el tránsito de automóviles.



No obstante, llega el momento en que comienzan a pasar camiones o vehículos con carga pesada sobre estas calles.



Al no estar diseñados para este tipo de carga, provocan un daño considerable en las vialidades, agregó.



Otro factor es el de los ciudadanos que riegan las calles, puntualizando que esto es lo peor que se puede hacer, porque si existe una grieta en el asfalto comienza a afectarse la base y posteriormente generar baches.