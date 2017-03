Presentarán denuncia contra burócratas en plantón: Bentley

MEXICALI, Baja California(GH)

La líder estatal del Sindicato de Burócratas, Victoria Bentley Duarte, comentó que se interpondría una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra los responsables del plantón en las oficinas del Sindicato.La también diputada local informó que el secretario general en Mexicali, Genaro Díaz, dio aviso de que se pondría una denuncia ante la Procuraduría por los hechos suscitados.Se menciona que la próxima semana se tendrá una convención estatal donde se elegirá el relevo del Comité Directivo Estatal del Sindicato de Burócratas.Contrario a lo que señalan los inconformes, en esta ocasión le corresponde a Playas de Rosarito estar a cargo del Comité Directivo Estatal.Agregó que con el plantón habían prácticamente secuestrado a 18 trabajadores del Sindicato y no se les dejaba salir de las instalaciones.Minutos después, Bentley Duarte pidió a su gente que acudiera en forma pacífica a sacar los vehículos y para ello, irían acompañados de un elemento de la policía municipal y un notario público.Las personas se acercaron al lugar y fueron recibidos con gritos por parte de los seguidores de Mosqueda Martínez.Al sacar los vehículos, hubo reclamos porque los trabajadores sacaron computadoras de las oficinas sindicales.Posteriormente, entre gritos de "Lázaro" despidieron al notario público que entró a dar fe del retiro de los vehículos.Mosqueda Martínez indicó que en ningún momento se tenía gente "secuestrada" dentro del edificio.Señaló que las puertas estuvieron abiertas y cualquier persona que estuviera dentro podía salir sin problemas.Además, aseguró que de ser el caso, hubiera dado indicación de que se dejara salir a la gente sin ningún problema.Sobre la denuncia ante la PGJE, comentó que no tenían temor a que ejercieran acciones legales contra ellos."El plantón seguirá y pueden ir a poner las denuncias que quieran porque no estamos incurriendo en ningún delito", expresó.Dijo no entender el por qué enviaban a elementos de la Policía Ministerial y Municipal, cuando ellos eran trabajadores reclamando derechos y no eran delincuentes.