Celebran medio siglo de oro

MEXICALI, Baja California(GH)

Este 2017 la Instituto Bellas Artes de Baja California celebra 50 años de compartir conocimiento en todas sus disciplinas entre las que destacan la música, teatro, danza, artes plásticas y la profesionalización de sus estudiantes.



Por este motivo, se prepara un gran festival durante toda esta semana donde destacarán los representantes y protagonistas que han formado a esta escuela, argumentó el coordinador del Área de Investigación del Ibaebc.



Carlos Carrillo en representación de la directora Ana Lidia Domínguez Canela.



“Estamos celebrando con danza, música y otras actividades, es importante que muchos ex alumnos y personas que contribuyeron al crecimiento de la institución vienen a participar con los programas y eventos”, dijo el coordinador a este periódico.



Desde el 23 de enero se inauguró la exposición colectiva de arte plástico en las instalaciones de la escuela, donde representantes como Carlos Coronado Ortega, Manuel Aguilar y Rubén García Benavides expondrán su trabajo junto a otros creadores de amplia trayectoria.



“Todas las actividades serán gratuitas incluso las entradas al Teatro del Estado para el espectáculo de danza y el de la obra Rey León”, confirmó Carrillo a esta Casa Editorial.



Pero no sólo las instalaciones del instituto abrirán sus puertas, ya que otros recintos como el Centro Estatal de las Artes recibirán a los asistentes del festejo con la “Noche Musical”, el miércoles 25 a las 19:00 horas. En este show participarán maestros y alumnos del área de música, coordinados por el maestro Roberto Ruvalcaba.



Uno de los eventos más esperados y donde se involucrarán alumnos y ex alumnos será el encuentro de “Danza Folclórica Mexicana” que se llevará a cabo en el Teatro del Estado, el viernes 27 a las siete de la tarde.



Entre los grupos que participan están 70 y Experimental 90 con ex integrantes de los grupos representativos de Bellas Artes de los años 70 y 90; Grupo de Danza “Kicukpaico” de la Misión de Ensenada, Grupo de Danza “Esplendor” y el Ballet Folclórico del Estado de Baja California “Ehécatl” y para cerrar el evento se contará con el grupo anfitrión “You ma Sapei”, representativo de Instituto de Bellas Artes.



Finalmente el domingo 29 se presentará el musical “El Rey León” con la actuación del grupo Artemonos, dirigido por Rosa Isela Robles, la hora de la función es a las 12 del mediodía en el Teatro del Estado.



Para adquirir las entradas de cada uno de los eventos, favor de acudir a las instalaciones del Instituto de Bellas Artes de Baja California ubicados en Zona Centro de la ciudad: En avenida Álvaro Obregón y Calle Pedro F. Pérez y Ramírez, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.



Para más información comuníquese a la Dirección General del Ibaebc, al teléfono 686 552 88 92 o escriba al correo electrónico: ibaebc@prodigy.net.mx