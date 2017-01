Toman Recaudación de Rentas en Palaco

MEXICALI, Baja California(GH)

Un grupo de mexicalenses tomaron de nueva cuenta las instalaciones de Recaudación de Rentas Municipales, ubicadas en Gonzalez Ortega.



El grupo de manifestantes es derivado de los plantones que se encuentran en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Recaudación de Rentas del Estado.



Filiberto Sánchez, representante y vocero del plantón indicó que esta toma es para seguir presionando al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, para que dialogue con los manifestantes.



Esto luego de las declaraciones que hizo le mandatario estatal la tarde de ayer martes.



"El Gobernador no quiere escucharnos y Es una manera de presionar por todos lados...aquí vamos a estar, vamos a poner un plantón permanente para que se sensibilice y dé la cara", expresó el señor Sánchez.



Expresó que no temen que se vean afectadas las negociaciones con el ayuntamiento, toda vez que esté edifico corresponde al municipio.



Asimismo reiteró que continuarán con el bloqueo de igual manera que se mantienen el resto de los plantones, hasta no obtener diálogo con Vega de Lamadrid.