"Soy afortunado de sobrevivir a dos terremotos", joven Cachanilla

MEXICALI, Baja California(GH)

Un viaje de un día llevó a un mexicalense a enfrentarse por segunda ocasión a un terremoto, pese a las miles de probabilidades, salió ileso, sintiéndose afortunado de haber sobrevivido.



Cristian Franco, un joven ingeniero oriundo de las tierras Cachanillas, viajó a la Ciudad de México (CDMX) por motivos de trabajo, el pasado 19 de septiembre, regresaría ese mismo día, pero nunca pensó que presenciaría una tragedia que marcó a la nación.



La suerte estuvo de su lado, apuntó Franco, ya que estuvo unos momentos en el world trade center, donde realizaron el simulacro con éxito momentos antes del episodio que laceró a los mexicanos.



Unas horas después es que viajaba en un taxi en dirección a sus compañeros de trabajo, ahí fue donde vivió la catástrofe, que lo marcó en diversos aspectos, relató el ingeniero mexicalense.



En medio de un bulevar, rodeado de altos edificios, decidió salir del automóvil, impresionado por los inmuebles que se contoneaban como resortes, a punto de colapsarse en los mismos carros y peatones.



De pronto, una lluvia de filosos vidrios retumbó entre las banquetas y vialidades, por lo que Franco explicó que tuvo que refugiarse en la caja de un trailer, para deslizarse hasta una zona segura.



“Toda la gente empezó a correr al camellón, se empezaron a caer cristales, usamos el camión para resguardarnos y llegar a una zona más a salvo, no lo podía creer porque los edificios parecían elásticos, la parte de la base brincaba hasta dos metros”, dijo aun impresionado.



No recuerda cuanto duro, pero le pareció un momento eterno; un punto que admiró, es como rápidamente salieron los líderes con sentido de protección social, a ayudar y guiar a las personas.



Pasó apenas un minuto cuando empezó a oler a gas, ya que se había roto una línea, inmediatamente comenzaron a replicar el mensaje de no fumar, como si ya hubieran sabido como reaccionar, comentó.



“Donde estuve se sintió fuertísimo, pero no se colapsaron edificios, solo fachadas o molduras, el tráfico estaba lento y tardamos cuatro horas para llegar a un hotel, después 45 minutos para llegar al aeropuerto”, comentó.



Gente llorando, otros ayudando, en shock, desesperada, grúas, maquinas, colapsos, fue lo que observó en el camino al aeropuerto, en el cual encontró un desorden total, que demoró por horas los vuelos.



“En el simulacro que participé, recuerdo que mencioné que sería muy raro que después de un simulacro temblara, y tómala, no sé si fue voz de profeta”, comentó desconcertado.