Suspenden distribución de 7 up en Mexicali: Grupo Gepp

MEXICALI, Baja California(GH)

La empresa responsable de la distribución de la bebida Seven Up anunció que se dejará de distribuir este refresco en su presentación de 2 litros de manera temporal en Mexicali y sus alrededores.



Mediante un comunicado de prensa, el Grupo Gepp indicó que se toman en serio el incidente aislado ocurrido el pasado 17 de septiembre en un ejido del Valle de Mexicali.



Debido a este incidente, una persona falleció y varias resultaron intoxicadas al comprobarse que la bebida contenía metanfetamina.



El boletín señala que la principal preocupación de la empresa es la salud y la integridad de sus consumidores y por lo tanto, están cooperando plenamente con las autoridades federales y locales en la investigación.



Para apoyar la investigación y extremar precauciones, se decidió suspender la distribución de Seven Up de 2 litros en Mexicali y sus alrededores de manera temporal.



Indica que Grupo Gepp y Seven Up basan sus acciones en la ética y la transparencia, siguiendo estrictos procesos de control de calidad para producir todas sus marcas, usando siempre ingredientes seguros y cumpliendo con la normatividad mexicana.