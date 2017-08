Reportan 100 casos de escuelas sin A/C

MEXICALI, Baja California(GH)

Paulatinamente se solucionará la problemática de aires acondicionados descompuestos y faltantes en escuelas de este municipio, aseguró Mónica Bedoya Serna.



Al término del ciclo escolar 2016-2017 se detectó la necesidad de reponer 350 aires acondicionados en aproximadamente 100 escuelas. En respuesta, el Sistema Educativo Estatal (SEE) adquirió 431 aires acondicionados, aseguró la titular de normatividad de dicha dependencia.



Para ello fue necesario gastar 12.6 millones de pesos, de los cuales únicamente 2.25 se encontraban aprobados en el presupuesto anual, y 10.4 proceden de una ampliación presupuestal solicitada al Congreso por la instancia educativa.



Adicionalmente, en mantenimiento correctivo han sido invertidos 7 millones de pesos, en todo el Estado, dijo Bedoya.



El pasado 21 de agosto, la oficina a su cargo tenía reporte de al menos 100 aparatos de los más de 8 mil que están distribuidos en las escuelas afectadas por falta de refrigeraciones.



“Ha incrementado un poco el numero pero creemos que con lo que compramos en este tiempo que las escuelas estuvieron en receso vamos a alcanzar a cubrir. Estamos en el proceso de instalación de esos equipos de aires acondicionados nuevos”, señaló.



La Secundaria 27 de la Colonia Independencia, Secundaria 13, Secundaria 66, Jardín de Niños Eugenio Elorduy, Primaria Antonio Puente, y la Primaria Ponciano Hernández son las más afectadas según datos del SEE.



Las necesidades del resto de los planteles se solventarán en un lapso de no más de una semana, aseguró.