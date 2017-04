Premian a jóvenes de "Reto Hackatón"

MEXICALI, Baja California(GH)

Se realizó la premiación del “Reto Hackatón”, después de que once equipos de jóvenes desarrollaron una aplicación en 24 horas, que aportara solución a alguna problemática de Mexicali.



Quien se llevó el premio mayor de 150 mil pesos para impulsar su proyecto, fue el equipo MonoBites, con 149 puntos, el cual desarrolló una plataforma de contribución y colaboración ciudadana, con el fin encontrar problemas en común.



Josue Armenta Espinoza, integrante del equipo ganador, señaló que los cuatro jóvenes que conforman el equipo, son egresados de Ingeniería en Computación de la UABC.



Precisó que la aplicación busca que la ciudadanía pueda colaborar en denunciar, reportar y buscar soluciones a los problemas locales ya sea de infraestructura, medio ambiente, seguridad, entre otras.



Los otros integrantes del equipo ganador son Fernando Montoya Rocha, Rene Quiñónez Guzmán y Salvador Guerrero Ramos, quienes deberán de establecer el proyecto como una empresa para buscar trabajar con el gobierno y comunidad.



El segundo lugar fue para el equipo Breaking Co, con 142 puntos, ganó el estimulo de 50 mil pesos para emprender el proyecto que está conformado por una aplicación móvil, dedicada a mejorar la seguridad pública.



“La aplicación es a través de la denuncia ciudadana y la base de datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE)”, informó el representante de Breaking Co.



El tercer lugar se lo dieron al equipo llamado Mexicali IOS, conformado por cinco integrantes, ganó con 141 puntos, quienes desarrollaron una aplicación para el pago de multas de tránsito a través de un dispositivo electrónico.



El equipo de Mexicali IOS, fue acreedor de una beca que comprende una asesoría por parte del Cluster Tecnológico, que les ayudará a consolidar su propuesta a fin de impulsarla.