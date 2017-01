70% de ocupación hotelera en SF en primer evento del año

MEXICALI, Baja California(GH)

Una ocupación hotelera del 70% y la participación de 60 corredores se tuvo en el primer evento turístico celebrado durante el presente año en el Puerto de San Felipe, informó Omar Dipp Núñez.



El director del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Mexicali comentó que del 20 al 22 de enero se llevó a cabo la carrera “San Felipe Desert Mayhem 150”.



No existía un evento de esta naturaleza en el Puerto durante el primer mes del año, ya que tradicionalmente San Felipe tiene 8 meses con excelente clima al año.



Precisamente enero no se encuentra dentro de estos meses buenos, explicó, pero gracias a la iniciativa de jóvenes promotores del Puerto dio inicio la promoción de esta carrera.



Participaron más de 60 corredores, con varios hoteles y condominios ocupados, así como una afluencia considerable en los restaurantes del lugar con gente consumiendo.



Los primeros reportes indican una ocupación hotelera del 70% durante este fin de semana, aunque no se habían cuantificado los porcentajes de ocupación en El Dorado Ranch.



