No habrá clases el martes en zona costa por lluvia: SEE

TIJUANA, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE), informa a la comunidad en general la suspensión de clases y actividades docentes el martes 24 de enero de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) en los turnos matutinos y vespertinos de Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana y Tecate, debido a las lluvias en estos municipios y para permitir los trabajos de rehabilitación y desazolve de vialidades afectadas en los municipios antes mencionados.



Al respecto la Secretaría de Educación y Bienestar Social señaló que lo anterior como medida de prevención para salvaguardar la integridad de los menores, así como la planta docente y administrativa de los centros escolares.



Cabe destacar que los diferentes subsistemas de educación media superior (preparatorias), superior y el sistema autónomo universitario tendrán la facultad de decidir si el día de mañana martes 24 suspenderán clases.



Asimismo, se destaca que los contenidos académicos no vistos por los días de suspensión en los 4 municipios antes citados serán recuperados al término del ciclo escolar, para regularizar a los estudiantes de educación básica.



En lo que refiere al municipio de Mexicali, indicó que las clases se desarrollarán de manera normal.



Para mayor información, el SEE pone a disposición de la comunidad educativa y comunidad en general, la línea educativa sin costo 01 (800) 788 73 22, el portal institucional del Sistema Educativo Estatalwww.educacionbc.edu.mx y el perfil de Facebook /EducacionBC.



Por último, informó que mediante la Línea Educativa los bajacalifornianos podrán compartir reportes relacionados con incidentes en centros escolares por encharcamiento en los accesos a los planteles, impermeabilización de techos, goteras, inundaciones de plazas cívicas y salones, cortos circuitos, estructuras metálicas inestables, etc.