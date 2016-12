Arropa Cobertón Navideño a los más necesitados

MEXICALI, Baja California(GH)

Con la intención de que decenas de familias no pasen frío en este invierno, se realizó con gran éxito la primera entrega de cobijas delLa Campaña organizada porcuenta con la ayuda de toda la comunidad mexicalense, asociaciones civiles y dependencias gubernamentales. De esta manera ayer se empezaron a llevar a los hogares de los necesitados un poco de calor.La sonrisa de esta pequeña lo dice todo. Feliz y agradecida con los mexicalenses.En esta ocasión el primero en recibir cobijas fue don Macario Pérez Rodríguez, de 81 años, quien vive solo en compañía de sus perros.Don Macario dijo sentirse afortunado de recibir unas cuantas cobijas y agradeció a nuestros lectores por su apoyo.Luego en el recorrido llegamos con don Raymundo Campos Ceja, de 73 años, quien vive sólo en su casa de madera, acompañado de sus gallos y su perro Canela.Raymundo compartió que la ayuda llegó en el mejor momento, ya que se encuentra recuperándose de un resfriado.“Con estas cobijas ya me voy a cubrir ahorita, para aliviarme más rápido de esta gripa”, comentó Don Raymundo.“Con estas cobijas ya me voy a cubrir ahorita”, dijo don Raymundo.También recibieron cobijas Martina Angelina Castillo y José Cruz, quienes viven en compañía de sus nietas y dos hijas.La familia Cruz Castillo vive en un pequeño cuarto hecho de madera y cartón, desde que su hogar se incendió hace meses.De igual manera se entregaron más cobijas a los vecinos de los alrededores del Bordo del Canal Reforma, por lo que gracias a las aportaciones de los mexicalenses se pudieron ver sonrisas.La entrega delcontinuará hasta que sean entregadas las cientos de cobijas donadas por los mexicalenses.Familias enteras en zonas marginadas de la ciudad recibieron su dotación de frazadas.