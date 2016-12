Diciembre en alerta máxima

MEXICALI, Baja California(GH)

Similar a la operatividad de las, el operativo, implementado con motivo de la afluencia de compradores a centros comerciales, bancos o vacacionistas, busca persuadir más que detener.La intensa presencia de policías municipales, estatales y ministeriales en puntos estratégicos en la ciudad, forma parte de la estrategia de inhibir la comisión de delitos, sobre todo los robos con violencia y robos de vehículo.A bordo de la unidad 1023, el subdirector Operativo de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Rafael Vázquez Hernández, sube con su chaleco, su rifle y un escolta, para supervisar uno de los cuadrantes al Poniente de la ciudad.Son las 17:00 horas pero el Sol ya se ocultó. “Estos horarios, cuando comienza a oscurecer, es cuando hay que estar muy atentos porque son condiciones que aprovechan los delincuentes”, dice, mientras se dirige a una de las plazas comerciales más concurridas sobre la calle Heroico Colegio Militar.Ya las corporaciones se han coordinado con la asignación de cuadrantes de vigilancia, para mejorar tiempos de respuesta, la cobertura y sobre todo, inhibir a delincuentes con la sola presencia policial en puntos críticos para esta temporada.Un recorrido normal en la zona poniente va desde la vigilancia en las áreas vecinas de los cajeros automáticos, estacionamientos en las plazas, pero también en los vecindarios, fraccionamientos y colonias de mayor incidencia.Entre las armas de mayor utilidad para la corporación, se encuentra el C4 Móvil, un vehículo autónomo con Internet satelital, cinco cámaras infrarrojas y una más telescópica, que permite visibilidad de 360 grados en un radio de hasta 2 kilómetros, muy útil en grandes estacionamientos.Cientos de automóviles ya han abarrotado el estacionamiento de Plaza Galerías, cuando Vázquez Hernández arriba para la supervisión. Uno de los oficiales ya ha colocado las cámaras en puntos estratégicos y una más, que sirve para la detección automática y escaneo de placas de vehículos para verificar si cuentan con reporte de robo o están involucradas en algún ilícito.Una vez que está todo listo, Vázquez Hernández se enfila a hacer presencia en otros negocios de la cercanía. Luego, se interna en su unidad a un fraccionamiento aledaño, con alta incidencia en robos. A pesar de la oscuridad reinante de la tarde, las calles lucen populosas.Cerca de un centro comercial, un ciclista detenido en una esquina, mientras habla por teléfono celular, despierta sospechas entre el subdirector operativo y su escolta. Ambos bajan de la unidad, lo saludan, se identifican y conversan con el joven. La plática termina en un buenas noches, cuando descubren que no lleva nada ilícito y no tiene cuentas pendientes con la Ley.se le pregunta a Vázquez. “Muchos de ellos se ponen nerviosos, por su conducta. Cuando uno los aborda y comienza una plática con ellos, a veces ellos mismos se delatan.Tampoco se trata de andar molestando a toda la gente, pero muchos oficiales ya saben identificar gestos y actitudes que por experiencia sabemos que puedan ser sospechosos de algo”.Su recorrido concluye sin novedad, salvo el robo de una bicicleta en la zona sur de la ciudad que se escucha por la frecuencia.Asegura que la mayoría de los reportes que atienden se originan de las mismas llamadas al 911. “La gente ha sabido responder con la denuncia y es bueno que ellos también participen en la prevención cuando vean algo sospechoso alrededor”, dice el mando policial.Por la temporada, agregó,No cargar con demasiado efectivo, acudir en horarios de afluencia a bancos o centros comerciales, no ingresar a cajeros automáticos en lugares poco concurridos, estar acompañado de preferencia, entre otras, son las recomendaciones que cree son las más efectivas.Agentes monitorean las cámaras colocadas.Durante las primeras dos semanas de diciembre,de las cuales, 4 son por delito federal, 3 del fuero común, 1 prófugo nacional y 2 prófugos extranjeros.de los cuales fueronvehículos recuperados con un valor comercial de 90 mil pesos y 2 vehículos involucrados en robos.dosis de diversas drogas con un valor Comercial de 1 millón 805 mil 500 pesos.Del total de aseguradosfue considerado Delincuencia OrganizadaDel total de aseguradosfueron turnados por principal delito contra la salud.Distintos operativos se realizan por los agentes.