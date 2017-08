Se van con grandes lecciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Los adolescentes permanecieron atentos durante todas las conferencias de Joven tú vales, quienes dieron sus puntos de vista y los mensajes que se llevaban más grabados para aplicarlos de forma inmediata.“Me gusto la plática de Sé tu propio héroe, porque nadie va a venir a salvarte sino lo haces tú, la mejor lección es amarme y quererme”, declaró Ricardo Romero de la secundaria 18 de marzo.“Me llevo que nunca me voy a dejar humillar por nadie más, siempre salir por ti mismo, hay que luchar por ellos, las tres conferencias me gustaron, lo más impactante es que uno no debe dejar que alguien aplaste tus sueños”, comentó Aline Suárez del Instituto Valle.“Fue muy interesante, nos ayudaron dándonos consejos que nos pueden funcionar en la vida, Mario Aguilar no lo conocía y me pareció muy agradable y un buen ejemplo porque ha luchado por lo que tiene y nadie lo detuvo”, informó Sheila Reyes de la escuela 16 de septiembre, Maestros Federales.