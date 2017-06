Robos en comercios del Centro Histórico

MEXICALI, Baja California(GH)

Robos, asaltos y un gran flujo de personas indigentes son los problemas reportados por comerciantes del centro histórico.



En un recorrido en las calles aledañas a Catedral, empleados de comercios informaron que los indigentes no generan robos.



David, empleado de una papelería comentó en días pasados hubo un intento de asalto en un salón de belleza, y otro robo exitoso en un local de artículos espirituales.



“No vemos la policía y menos de noche, se necesita más seguridad y que estén pasando constantemente”, dijo.



El local donde labora, ya sufrió un robo donde quebraron el cristal de las ventanas, por lo cual tuvieron que enrejar, además de las puertas de lámina que cubre el local por las noches.



Cecilia, empleada de una clínica dental afirmó que faltan policías.



“A veces los ves una vez al día o a veces no pasan, faltan policías porque con eso uno agarra más seguridad con que estén pasando”, comentó.



También coincidió en que los indigentes no son las personas que delinquen y asaltan los comercios, pero sí generan un aspecto poco favorable para el comercio ya que se acuestan a dormir frente a los locales.