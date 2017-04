Apuesta Pillgrim a su originalidad

MEXICALI, Baja California(GH)

Un terreno poco explorado es la música electrónica y el R&B, al menos en idioma español, pero con seguridad y valentía Pillgrim apuesta por música diferente y con calidad, surgida en Mexicali.



El proyecto de Pillgrim es experimental y meramente electrónico, sin embargo, contiene una carga de sentimentalismo y acordes musicales orgánicos que él mismo produce.



La voz y mente detrás de Pillgrim es Asael Zamora tiene 24 años, egresado de la carrera de diseño industrial.



Hace videoclips musicales, comerciales, foto, produce música, sin duda está ligado a muchas manifestaciones artísticas, es algo que seguramente es una virtud nata asegura.



Se desempeña en la música libremente y compartió que es algo quisquilloso a la hora de realizar sus proyectos y no descarta realizar colaboraciones con otros creativos próximamente.



“Mi plan es mudarme a la Ciudad de México, quiero hacer música, no sólo para mi, quiero colaborar con otros artistas como productor, después, esperaré que esto fluya solamente”, dijo Asael en entrevista.



Siempre ha estado familiarizado con la música, anteriormente tenía una banda de rock, por ello los géneros musicales que prefiere tienen que ver con el hardcore y una que otra canción acústica.



Su EP salió desde el 2015 y el mes próximo estrena en todas las plataformas ‘Love Lust’ del cual desprende uno de los temas “Child of god”, su favorito de toda la producción.



“Me encanta este tema, porque tiene que ver con lo que he sido yo, por mi educación cristiana, no es una canción que invite a no querer una religión, si no que hace preguntas y reflexión sobre lo que se nos impone desde chicos y que camino podemos elegir también”, compartió Pillgrim.