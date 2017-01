México tiene asegurada su cuota del Río Colorado

MEXICALI, Baja California(GH)

Ni la entrada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ni la terminación del Acta 319 para este 2017 ponen en riesgo la dotación de agua que México recibe del Río Colorado.



Así lo aseguró el representante de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en Mexicali, Francisco Bernal Rodríguez, quien señaló que para este año, México no ha recibido menos de lo establecido que es de 1 mil 850 millones de metros cúbicos de agua.



“Esto lo establece el Tratado Internacional de Aguas de 1944 y tan es así que no hay riesgo que ha habido presidencias de distintos partidos de aquel lado y de este y el tratado continúa igual”, comentó.



Las únicas condiciones que podrían reducir la cuota de agua para México del río Colorado, son en casos de extrema sequía y que los niveles de las presas disminuyan a menos de 1 mil 75 pies sobre el nivel del mar.



“Por eso no hay tanta preocupación porque este año ha sido particularmente bueno, con las lluvias y las nevadas”, agregó.



Incluso, Bernal Rodríguez comentó que hay indicios de que la sequía que sufría California, sobre todo en la parte central y norte, ha sido ya aliviada, a pesar de que no dependen del río Colorado.



Los únicos factores para que se presente una reducción de la cuota del agua para México son de carácter hidrológico, insistió.



