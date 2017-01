Llega ayuda a niños de casa hogar

MEXICALI, Baja California(GH)

PIDEN BICICLETAS

A unos días de que se vaciara el refrigerador de la casa hogar “Restaurando las Ggeneraciones”, les fue entregado una dotación de piernas de cerdo y cobijas que fueron donadas por los lectores deLa casa hogar alberga a 34 niños de 4 a 16 años, en el poblado Coronita, ubicado en la periferia de la ciudad.Todos ellos han sido rescatados de una situación de calle o de un ambiente nocivo para su salud mental y/o física, dijo la fundadora Socorrito Hernández.“Son niños en situación de calle, recuperados por la Procuraduría por situaciones de omisión de cuidado, tenemos casos en los que sus padres estaban metidos en drogas, o fueron víctimas de abusos, tráfico, prostitución”, reveló.La directora de la casa hogar señaló que al ver las diez piernas de cerdo que en total suman 70 kilogramos de carne, se le hizo un nudo en la garganta, pues precisamente un día antes estaba preocupada porque no les quedaba carne para más de dos días.La casa hogar “Restaurando las Generaciones” auspiciada por “Manantial de Vida”, el 23 de febrero cumplirá 15 años desde que se volvió una organización, sin embargo aún hay necesidades que cubrir.Los pequeños son instruidos por Ernesto Loza y su esposa en temas para socializar y reglas de etiqueta, llevándolos a comer a restaurantes e inculcándoles valores desde hace dos años.Una necesidad imperante, aparte de la comida, señaló que son ocho bicicletas pequeñas con llantitas de entrenamiento, no importa si son usadas, ya que a todos les dieron en la Navidad, pero los más pequeños no alcanzaron.Esto es dentro de un programa de ayuda a la comunidad, donde todos los niños salen a limpiar alguna zona los viernes y sábado, para después ir a pasear en bicicleta, fomentando así valores de cuidado ambiental y actividad física, mencionó.A la institución pueden donar frutas, verduras y carnes, artículos de limpieza personal, para el lavado de su ropa y el aseo general, e hizo hincapié en el cloro para la limpieza de la cocina y la necesidad de ollas y cucharones de acero inoxidable.Barras de avena, granola, gelatinas, jugos, yogur, los niños deben de comer cinco veces al día, por lo que los insumos son los principales retos para los administradores de la casa hogar.“Restaurando “eneraciones, está ubicada en la carretera a la colonia Ahumadita, en el kilómetro ocho, en el poblado Coronita.El teléfono de los encargados es (686) 221-87- 55 (Ricardo Hernández) o el (686) 214-55-84 (Socorrito Hernández).