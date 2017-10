Falso que maestros tengan prohibido reprobar alumnos: INEE

MEXICALI, Baja California(GH)

Construyen ‘castillos en el aire’ aquéllos docentes que promueven de grado a estudiantes sin aprendizajes en educación básica, pues es falso que esté prohibido reprobarlos, señaló Manuel Ávila Carrasco.



Quien se desempeña como director adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), aclaró que se trata de un mito que no esté permitido que los maestros de primaria reprueben a estudiantes que no hayan adquirido los aprendizajes de su grado.



Aunque determinadas normas y reglamentos han variado, quienes se desempeñan como profesores deben evaluar que un niño que repite año cuesta dinero al sistema, pero un alumno que avanza sin conocimientos le cuesta más.



“A veces es más cómodo dejarlo que se vaya que volverlo a tener en el grupo, pero un niño que no sabe le cuesta también al sistema porque tiene que generar programas compensatorios remediales de aprendizaje”, explicó.



Aunque la enseñanza y su evaluación están rodeadas de factores que las influyen, depende de la plantilla de cada escuela sobresalir. “Hay planteles que hacen la diferencia en, con y a pesar de su contexto de marginación”.



De acuerdo con los resultados de la evaluación Planea 2017, estudiantes de sexto semestre de preparatoria cuentan con conocimientos que corresponden a tercer grado de secundaria, principalmente en el área de matemáticas.



Por ello, es importante que en niveles inferiores de educación mejore tanto la manera de evaluar como el nivel académico de los estudiantes que llegarán a la media superior.



“Hay maestros que van dejando pasar al chico, pero ahí se construyen castillos en el aire porque no hay cimientos que después le vayan a permitir al mismo chico avanzar”, finalizó Ávila Carrasco.