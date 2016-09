Aún no se convoca a sesionar al Consejo Municipal de Participación Ciudadana

MEXICALI, Baja California(GH)

La Secretaría del Ayuntamiento aún no hace la convocatoria al Consejo Municipal de Participación Ciudadana para que sesione y delibere la procedencia o no del plebiscito contra el alza a las tarifas del transporte público.



Francisco Iribe Paniagua, secretario del Ayuntamiento, explicó lo anterior tras el amparo ganado por el Frente Estudiantil Mexicalense (FEM) para que el Consejo sesione y que fue notificado la semana pasada.



Indicó que todavía no se ha llamado a sesión y que posiblemente el viernes se estará realizando la convocatoria respectiva.



Dijo que ha mantenido comunicación con el presidente del Consejo, Ángel Norzagaray Norzagaray, desde el preciso momento en que se recibió la sentencia de amparo.



El acuerdo fue que se comenzara a consultar con el resto de los integrantes del Consejo, pero hasta la fecha no se ha platicado con ellos.



