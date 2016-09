Regresan a clases sin contratiempos

MEXICALI, Baja California(GH)

Más de 195 mil alumnos de educación básica regresaron a clases, luego de que se suspendiera la jornada escolar a causa de las lluvias, el lunes.



Gracias a que las lluvias se disiparon y llegaron con baja densidad a la ciudad, no hubo contratiempos para el regreso a las aulas.



El Delegado del SEE en Mexicali, Alejandro Bahena Flores, explicó que únicamente una escuela Primaria no tuvo clases hoy, a consecuencia de la lluvia.