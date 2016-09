Caen 15% ventas de gasolina por alza en precios

MEXICALI, Baja California(GH)

Las ventas en las 300 gasolineras de Mexicali han caído en un 15% de acuerdo a los ingresos que recibe Petróleos Mexicanos (Pemex), explicó Rodrigo Llantada Ávila.



El integrante de la asociación de gasolineras de Mexicali detalló que la variación en el peso ha generado diferencia de ventas.



“Un factor es la volatilidad de precios y otro es que se contrae la economía”, señaló.



LA REDUCCIÓN



Las familias destinan un porcentaje fijo al consumo de gasolina y cuando aumenta el costo del litro, el gasto no se incrementa. Llantada Ávila ejemplificó que una familia puede destinar 100 pesos a combustible y las gasolineras venden litros.



Si el litro cuesta 10 pesos, se le entregan 10 litros, pero si sube de precio a 13 pesos, se le entrega poco más de 7 litros.



FALTA MUCHO



La libre importación de gasolinas a México es tema a largo plazo y poco factible y viable para el 2017 como lo pregona el Gobierno federal, cuestionó Rodrigo Llantada.



“Una cosa es el discurso y otra es la acción”, dijo.



El problema radica en que la reforma energética no ha permitido la libre importación por la carga impositiva y el IEPS que están desfasados con el valor internacional.



La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) enlistó 12 puntos que la Federación debe aplicar para la liberación de combustibles, pero solo una ha sido resuelta el concerniente a homologar las normas oficiales sobre los estándares internacionales.



Llantada Ávila destacó pendientes como permitir que los precios sean regionales, punto que podría incluirse en el próximo paquete presupuestario del 2017.



Otro punto es la falta de una política nacional de suministro, ya que sólo Pemex tiene las instalaciones que cumplen para almacenaje y disposición de inventario.



Además que Petróleos Mexicanos emitió listado de precios para uso de sus almacenajes a precios sobre elevados.



Se requiere modificar que sólo ante Pemex se tiene el contrato para compra de gasolina y esos cambios no se han comenzado a realizar.



En México se comenzó con un plan piloto de franquicias compartidas pero ha quedado en un ejercicio de prueba y error, comentó.



“No dan muestra de pronta apertura, es el reflejo”, dijo el integrante de la asociación de gasolineras.