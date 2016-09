Regresan a clases hoy tras el paso de las lluvias

MEXICALI, Baja California(GH)

Al pasar los mayores efectos causados por “Paine” convertido en depresión tropícal, el Sistema Educativo Estatal (SEE) informó que las clases en Mexicali se reanudan hoy.



Un comunicado del SEE indica que será en las próximas horas cuando se determinen las condiciones para el resto del Estado.



Pero para Mexicali regresan a clases 195 mil 540 alumnos, de las mil 108 escuelas de Educación Básica.



PIDEN CUIDAR A NIÑOS



Las épocas de lluvia son un momento de diversión para muchos niños, sin embargo pueden desencadenar padecimientos de no tomar precauciones, según la Jurisdicción de Servicios de Salud de Mexicali.



Las enfermedades por las lluvias suelen aparecer días después, debido a los encharcamientos, afectando principalmente a las colonias marginadas, dijo Yoloxóchitl Gómez Martínez, coordinadora de Medicina Preventiva.



“Cuando hay sitios con aguas estancadas, es decir que no corren o no fluyen se combinan con materia orgánica, basura o comida, puede generar que se ahoguen animales, lo que las convierte en agua contaminadas”, dijo la doctora.



Por lo que recomendó a los padres que cuiden que los niños no jueguen en aguas estancadas, ya que pueden tener problemas en la piel o enfermedades gastrointestinales en caso de que se llevaran el agua a la boca.