Califica CNTE de 'necia' aplicación de la reforma educativa

(GH)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó de necia la implementación de la reforma educativa, y advirtió de una posible huelga magisterial, de no cumplirse un pliego de condiciones antes del próximo 12 de septiembre.



Mediante un comunicado, la CNTE ratificó su inconformidad respecto a la reforma mencionada.



“A pesar de la inconformidad presentada durante cuatro años y medio, el Gobierno Federal no ha sido sensible y persiste en su necedad de imponer esta política educativa ajena a los trabajadores de la educación y nociva para la sociedad en general”, expresaron.



La Coordinadora asegura que tanto la reforma educativa como el resto de las reformas estructurales aprobadas en el presente sexenio son inoperantes.



“Antes de las elecciones federales debe haber una respuesta social acorde a las necesidades de la población que tienen que ver con los precios de los energéticos, la canasta básica y el salario digno para todos los trabajadores del país”, señalan.



En protesta, anunciaron que han contemplado llevar a cabo una huelga magisterial, de la que en un primer momento desistieron, iniciando el ciclo escolar 2017-2018 para no perjudicar a la comunidad estudiantil.



Sin embargo, solicitan una serie de acciones a realizarse antes del 12 de septiembre para evitar el paro de manera definitiva.



“Acordamos emplazar al gobierno federal para que el día 12 de septiembre de 2017, tenga respuestas concretas a varios planteamientos. En lo laboral y administrativo la reinserción de todos los trabajadores con amenaza de cese por la evaluación punitiva y por participar en la huelga de 2016”, aseveraron.



