Sigue "Don Many" esperando espacio en asilo

MEXICALI, Baja California(GH)

Felipe Villalobos Castillo, de 99 años de edad y conocido como “Don Manny”, aún espera un espacio en algún asilo, luego de que trabajadores del DIF Municipal acudieron a su casa para ver su caso, pero ya no regresaron.



El caso del ancianito invidente y que vive solo en su casa del fraccionamiento Las Palomas, se publicó en La Crónica el pasado 6 de marzo, pues requería traslado a un asilo, ante la falta de personas que pudieran acudir a su casa para atenderlo, pues es invidente y apenas se levanta de su cama.



Personal del DIF acudió a su casa para revisar su caso y dejar una despensa. Don Felipe les dijo que pensaría su traslado al asilo, pues un vecino se haría cargo de él mientras tanto, pero ese vecino ya no acudió más a su casa y tampoco las trabajadoras del DIF.



En su intervención, el personal del DIF también le pidió documentos para inscribirlo en una beca económica mensual, pero tampoco supo el cauce de su trámite pues las trabajadoras del DIF ya no regresaron a su casa.



Hoy, próximo a cumplir los 100 años, Don Manny se muestra preocupado por la entrada de la temporada de calor. Ramona Martínez, de 70 años de edad y amiga suya, ve cada día más difícil acudir diariamente a darle de comer hasta dos veces al día.



Más detalles en la edición impresa