Endurece CBP revisiones de celulares

TIJUANA, Baja California(GH)

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) tienen la posibilidad de pedir a las personas dentro de territorio estadounidense revisar sus aparatos electrónicos en caso de considerarlas sospechosas.



Con la modificación al “Acta de privacidad de 1974”, que entró en vigor el pasado miércoles, los oficiales del CBP tienen la facultad de revisar las redes sociales de las personas que ingresan a Estados Unidos.



Pero la medida no se limita a los puertos de entrada, como el cruce fronterizo y los aeropuertos, sino en cualquier sitio de la Unión Americana.



En un comunicado de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), se detalló que todo viajero internacional de arribe a Estados Unidos está sujeto a ser inspeccionado por los agentes, incluidos los aparatos electrónicos como celulares.



En el comunicado se añadió que los agentes del CBP revisan por separado cada ingreso a Estados Unidos, por lo que se podría negar la entrada a las personas que violen los términos de su visa.



Nuevas facultades

El abogado especialista en derecho migratorio, Jan Joseph Bejar, detalló que el cambio principal es que el derecho de revisar las redes sociales aplicaba solo en la aduana.



“La regla les está permitiendo ampliarse sin tener una justificación legal para hacerlo, para ver qué encuentran; lo que está pasando es que lo que encuentren en redes sociales lo están guardando, tienen la facultad de guardarlo en tu expediente de emigración”, explicó.



La información que el oficial del CBP recabe de las redes sociales, insistió, será colocada en la base de datos de los extranjeros.



“Están viendo a ver qué pescan y eso no es aceptable; una cosa es que a ti te encuentren algo a simple vista y otra cosa es que sin causa probable empiecen a buscar”, informó.



Anteriormente debía existir alguna causa para que el oficial revisara los celulares de las personas, como alguna actitud sospechosa, apuntó, con la modificación podrían hacerlo sin ninguna razón y solo por criterio.



“Lo que está pasando ahorita es que si tienes contacto con migración y empieza a platicar contigo, podría pedirte revisar tu mochila aunque no tiene derecho”, dijo el especialista.



Apuntó que según el Departamento de Seguridad Nacional, las medidas se han tomado para detectar a aquellas personas que cuenten con vínculos con organizaciones terroristas o guarden pornografía infantil.