Enviarán a 36 elementos de rescate de BC a la CDMX

MEXICALI, Baja California(GH)

El director de Protección Civil del Estado de Baja California, comunicó que enviarán a aproximadamente 36 elementos de rescate a la Ciudad de México (CDMX) para auxiliarlos luego del terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter.



Antonio Rosuillas Navarro, comentó que el director de Administración de Emergencias de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Edson Vargas Vázquez, se comunicó activando al grupo de búsqueda y rescate urbano de la entidad.



Los elementos que cumplen con el perfil en Baja California pertenecen al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tijuana, Mexicali y Rosarito, así también paramédicos de la Cruz Roja de Ensenada y asociación de rescate Brigadas del Sol de Mexicali.



La instrucción del secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, dijo que es planear que el personal va a ir a la CDMX, ya que tiene que llegar de forma auto suficiente.



Es decir, que deben de tenera segurado desde antes de partir los viáticos, seguridad y estancia, sin carga la cuenta a otros fondos que no sean los del propio Gobierno Municipal o estatal.



“Ellos tienen que llegar ya con los servicios necesarios de alimentación de salud, sanidad y descanso”, enfatizó el funcionario estatal.



La forma de su traslado se está evaluando, porque el aeropuerto de la CDMX tiene daños graves, posiblemente de la 36 personas, se irán en grupos de ocho en ocho o de doce en doce, pero también deben de determinar en donde van a aterrizar.



Parte de los enviados de Baja California, servirán para estabilizar estructuras, declaró Rosquillas. Por otra parte dijo que aún no se determina si se requerirá de víveres para la CDMX, eso depende del análisis de daños.



“La CDMX no tiene daños en toda la entidad, es un sector específico del Centro de la ciudad, aún tienen muchos recursos, pero de cualquier forma Baja California tiene el deber de ayudarlos”, detalló.