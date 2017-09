Jóvenes mexicanos me llenan de optimismo: Jorge Ramos

MEXICALI, Baja California(GH)

Los mexicanos pueden sacar adelante al país en la medida en que dejen de cederle el liderazgo a sus gobiernos y empiecen a tomar conciencia del poder de su decisión, consideró el periodista y autor mexicoamericano, Jorge Ramos.



Previo a la conferencia donde hablará de la frontera y la educación frente a alumnos de Cetys Universidad, en entrevista exclusiva para LA CRÓNICA, Ramos se expresó acerca de la violencia, censura, relación México-Estados y elecciones federales del 2018.



“Personalmente, me parece muy importante no identificar a México con sus gobernantes. No es justo que todos los mexicanos sean identificados por la falta de seguridad, por corrupción, por feminicidios, no es justo que todos los mexicanos seamos responsables de esto”, expresó.



Para sacar a flote al país de la crisis que vive en dichos rubros, sus habitantes deben primero entender las problemáticas, y no sentirse parte de ellas.



“Me parece que hay dos Méxicos totalmente distintos. Los jóvenes mexicanos me llenan de optimismo y esperanza, los que salen a manifestarse en contra de la violencia y en contra de la inseguridad en México, en contra de los desaparecidos de Ayotzinapa”.



Esto, contrasta con un Gobierno deficiente, y cínico, de acuerdo con su opinión. “Tenemos un presidente muy malo, que no entiende que no puede poner un subalterno, por ejemplo, a investigarlo por corrupción”.



“Ese no es el liderazgo que yo espero en mi país, tengo mucha más confianza en los jóvenes que están manifestándose, para que ellos cambien las cosas; me parece importante hacer una clara distinción entre los gobernantes y México”, señaló.



Relación México-EUA



“La relación entre México y Estados Unidos está en uno de sus peores momentos en décadas”, aseveró el periodista.



Las intenciones de construir un muro fronterizo y deportar a la población inmigrante, así como la postura racista de Donald Trump es tan grave como la poca o nula respuesta emitida por Enrique Peña Nieto.



“Tenemos un Presidente muy malo, un Presidente agachón, que no se atrevió a decirle que no a Donald Trump respecto al muro, por lo menos no públicamente.



Ésta relación ha sido marcada por un “bully” en la Casa Blanca y por un Presidente tímido y temeroso en Los Pinos”, describió.



Se trata de una relación que no va a cambiar, hasta que México tenga un nuevo presidente el 1 de diciembre del 2018, consideró Jorge Ramos.



“Son dos presidentes terribles, la relación está marcada por desconfianza, poco optimismo en el futuro a corto plazo”.



Candidaturas independientes en elecciones federales del 2018



En la medida en la que los mexicanos elijan libremente a un nuevo presidente, cambiará la turbulencia diplomática y muchas de las problemáticas sociales que enfrenta el país, a decir del comunicador.



Aunque las tendencias señalan como posible ganador a Andrés Manuel López Obrador, en el que sería su tercer intento por ocupar la silla presidencial, es muy anticipado adoptar ese pronóstico, opinó.



Ser periodista en el contexto actual



Con 32 años de vida periodística, el oriundo de la Ciudad de México está convencido de que dicha profesión debe ejercerse como un servicio público, para cuestionar a los que tienen el poder.



En los casos de racismo, discriminación, corrupción, mentiras públicas, dictaduras y violaciones a los derechos humanos, el periodista está obligado a obligar a la rendición de cuentas. “Es muy importante que los periodistas no salgamos a defender a ningún partido político; que siempre seamos contrapoder”.



Sin embargo, él mismo reconoce que la censura, amenazas y asesinatos en contra de quienes se dedican a la investigación informativa, lo llevaron a residir fuera de México, en Miami, donde trabaja.



“Acá puedo decir lo que me pegue la gana”, expresó, lamentando las condiciones en las que se desempeñan quienes lo hacen en este país.

“México es uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista, además de ser un país con una violencia equiparable a los lugares donde hay guerra”.