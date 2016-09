Alerta por 'Paine'; suspenden clases

MEXICALI, Baja California(GH)

Autoridades de Conagua, Protección Civil Estatal y Municipal, alertaron por posibles lluvias ante el acercamiento del huracán “Paine” a Baja California.



Además, el Sistema Educativo Estatal (SEE) anunció anoche la suspensión de clases para hoy en educación básica sólo en el Municipio de Mexicali.



Anoche se reunió el Consejo Municipal de Protección Civil, para analizar la situación.



La alerta por vientos de tormenta tropical causado por “Paine” fue emitida para las zonas desde San Quintín, Baja California, hasta Punta Eugenia en Baja California Sur, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



Con datos del Servicio Meteorológico Nacional, se precisó que “Paine” se mueve al Noroeste a 26 kilómetros por hora con rachas de vientos de hasta 165 kilómetros por hora.



La expectativa de tormentas fuertes y precipitación de entre 50 a 75 milímetros se activó para Baja California Sur, y para Baja California se proyectan chubascos con lluvia de entre 5.1 a 25 milímetros.



En lugares donde se espera más fuerte las lluvias, alertan posibilidad de deslaves, deslizamiento de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, inundaciones en zonas bajas y saturación de drenaje en sitios urbanos.



LLEGARÁN EFECTOS



René Rosado, director Municipal de Protección Civil, dijo que los efectos del huracán comenzarían anoche, con lluvias.



“Si se cumple el pronóstico estamos hablando de una estimación en la mancha urbana de 2.5 a 5 milímetros de lluvia.



“Más al Sur de donde viene esta depresión tropical sería de 25 milímetros de lluvia, pero estamos hablando muy al Sur de San Felipe”, explicó.



SIN CLASES



Ante las lluvias registradas en la capital del Estado y a efecto de velar por la seguridad de la comunidad escolar, el secretario de Educación y Bienestar Social del Estado, Mario Herrera Zárate, giró instrucciones al Sistema Educativo Estatal (SEE) para informar a los padres de familia, la suspensión de clases hoy, indica un comunicado.



Aclara que las clases se suspenden en Preescolar, Primaria y Secundaria en la ciudad y Valle de Mexicali, así como el puerto de San Felipe.



Se argumentó que esto es parte de las recomendaciones del Consejo Municipal de Protección Civil de Mexicali, para salvaguardar la integridad de los estudiantes y facilitar los trabajos de limpieza y mantenimiento a las vialidades.



Se espera que se reanude el servicio educativo mañana.



Aseguró que en el caso del resto del Estado, las condiciones meteorológicas permiten el desarrollo de las actividades educativas, por lo que las clases se llevarán a cabo de manera habitual en todos los turnos del nivel básico.



Menciona el comunicado que el SEE repondrá dicho día de actividad escolar a efecto de recuperar el tiempo efectivo de clases.