Disfruta el eclipse solar de manera segura

Existen importantes recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud del Estado (Ssa) y Protección Civil Estatal para ver desde casa el eclipse solar del lunes 21 de agosto, que hay que atender para evitar afectaciones a la salud.



El titular de la SSa explicó que la córnea hace una función de lupa que al momento de recibir la intensidad de los rayos solares puede generar lesiones en la mácula, esto puede dañar permanentemente la visión fina y la percepción de los colores.



Por esta razón, las recomendaciones se centran en el cuidado de la vista. Al tratar de observar el fenómeno no se debe tratar de ver directamente.



Tampoco se recomienda utilizar radiografías a manera de filtro, o cubetas llenas de agua para ver el reflejo del eclipse.



Hay que evitar usar lentes de sol ordinarios, negativos o películas de rayos x, dvd, papel de envolturas u otros. Aunque tapan el sol, no cubren todo el espectro electromagnético, y aunque no se siente algún daño en el momento, la retina sufre daños.



Disfruta el evento astronómico del año de manera segura

La Coordinación Estatal de Protección Civil agregó recomendaciones a seguir durante el avistamiento del eclipse la mañana del lunes:



Principalmente se pide recordar que se trata de un evento natural astronómico que no provoca ningún daño a las personas, bienes o medio ambiente, por lo tanto, no hay razón para suspender clases o no permitir a los alumnos salir a recreo.



Es un fenómeno que ha sucedido durante todo el tiempo que ha existido la tierra, el sol y la luna. En el caso de Baja California, el eclipse será parcial e iniciará a las 9:07 horas. La luna tapará parcialmente al Sol.



Una forma natural para verlo es en los rayos de sol reflejados en las paredes o pisos cuando pasan a través de las hojas de los árboles u orificios pequeños en paredes, cortinas o persianas y se proyectan al piso o paredes.



También se recomienda usar una pantalla artificial, armada con dos cartulinas, una de pantalla y otra por donde pasará el haz de luz por un pequeño agujero del tamaño de un alfiler.



En todo caso, lo ideal es verlo a través de lentes especiales fabricados para ver eclipses o filtros para soldador del número 14, o con telescopio con su respectivo filtro solar, y estar asesorado por un aficionado a la astronomía, o mejor aún, un astrónomo.



Es importante resaltar que el mayor riesgo para la vista es tratar de ver el sol a través de un telescopio, binoculares o cámara sin el filtro solar adecuado, pues con ello se daña permanentemente la vista.