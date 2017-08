Ovet lucha contra el cáncer en medio de la pobreza extrema

MEXICALI, Baja California(GH)

Ovet tiene 6 años de edad y lucha contra el cáncer bajo tratamiento de quimioterapias, en medio de la pobreza extrema y sufriendo del calor por falta de aire acondicionado.



En ocasiones al salir de sus tratamientos de quimioterapia debe caminar desde el Hospital General hasta su casa en la colonia Vicente Guerrero porque no hay dinero para el camión.



Con las altas temperaturas de verano, llega con sus dos hermanos menores y su madre a casa, la cual es un pequeño cuarto de madera, sin aire acondicionado y solo puede mitigar el sudor con un ventilador de pedestal.



Su madre Guadalupe Espera Valadez comentó que Ovet es la fuerza de la familia.



“El me hace fuerte, yo una vez le dije que ya estaba cansada, que ya no podía, que no tenía dinero, pero Ovet me dijo que él no estaba cansado, que no se rindiera porque él tenía ganas de vivir…”



“Sus palabras son las que me mantiene en pie todos los días”, narró al momento de sollozar.



Su hermano Efrén de 5 años y Daniela de 3 años saben que su hermano mayor tiene cáncer y le muestran apoyo.



En el mismo predio vive en dos cuartos contiguos su hermana e hijos quienes le apoyan económicamente, al igual que le padre de Ovet y su abuelo, pero todos se encuentran en la misma situación de pobreza.



Algunos trabajan de tabla roqueros o en una frutería, y los ingresos varían cada día.



Urgente





Si usted tiene la posibilidad de apoyar a Ovet, puede contactar a su madre al celular 6863906902 o en su domicilio ubicado en la calle Manuel de Mier Iteran esquina con calle Federación, número 1699 colonia Vicente Guerrero.



Más detalles en la edición impresa