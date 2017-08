Crece 18% nómina de docentes

MEXICALI, Baja California(GH)

Desde el año 2013 a la fecha, el número de docentes empleados en las paraestatales creció un 18%, es el sector que más in?ó la nómina en el Estado, lo cual fue justificado por el secretario del Sistema Educativo Estatal (SEE).



Esto lo señaló el secretario Ángel Mendoza González, en el marco de la asignación de 1 mil 500 horas a cien maestros dentro del Cecyte a nivel estatal, precisando que desconocía la cifra del aumento del 18%.



Según las estadísticas de Oficialía Mayor, en el año 2013 la administración de Francisco Vega de Lamadrid, recibió 3 mil 258 docentes en paraestatales, actualmente hay 3 mil 847.



Dijo que la educación es la llave del cambio y el progreso, señalando que entre más personas se garantiza la educación y así se tendrá una sociedad más responsable y eficiente para generar más años de estudios aprobados.



“El porcentaje no lo traigo, pero pudiera ser con base a la cobertura que tenemos, la necesidad de maestros, esto es viable”, señaló.



ASIGNACIÓN DE PLAZAS



Mendoza González explicó que se realizó una asignación de plazas por concurso, que realiza el servicio profesional docente, esto como parte de las políticas de la reforma educativa.



Se asignaron 1 mil 550 horas en educación media superior dentro de los Cecytes de Baja California, dando la oportunidad a los maestros que cumplan con el perfil para diversas materias.



Citaron a 100 personas, 50 en un primer turno y 50 en un segundo turno, los seleccionados tendrán un contrato por seis meses, pasado este periodo serán evaluados para aprobar o denegar un contrato por un año y medio más.



El director del Cecyte señaló que es la segunda vez que asignaron los paquetes de horas a nivel estatal, recalcó que están cumpliendo con la ley en un proceso trasparente y perfectible.



ADEUDOS A MAGISTERIO



“El rezago histórico se pagó, como se había comprometido el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, con relación al ciclo escolar 2016-2017”, complementó.



AUMENTA 2% NÓMINA DEL GOBIERNO ESTATAL



A pesar de las políticas de reingeniería en el Gobierno del Estado para disminuir personal y gastos, la plantilla de empleados aumentó un 2% en todos los sectores, según las estadísticas de Oficialía Mayor.



Desde el año 2013 que inició la actual administración hasta el mes de junio del 2017, la nómina ha sufrido mutaciones, de 52 mil 193 empleados que recibió, actualmente labora con 53 mil 243 personas.



Los docentes de las paraestatales como Cobach y Cecytes son los que representan el mayor aumento entre los sectores dentro de Gobierno, ya que in?aron su nómina un 18% en cuatro años.



El segundo sector con mayor crecimiento es el central, quien aumentó un 4%, la oficial mayor explicó que se debió a que inició con 9 mil 788 empleados, pero sumaron 330 plazas entregadas por laudos y 509 plazas para el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).



Dando un total de 10 mil 627 personas, no obstante, Loreto Quintero Quintero, explicó que con la reingeniería, disminuyeron 403 plazas, bajando el número a 10 mil 224, el cual sigue siendo más alto que el del año 2013.



Los únicos sectores que se han mantenido casi intactos en su número de empleados, son las paraestatales con un 0% de crecimiento y el magisterio, que aumentó sólo cinco personas.



“Nosotros nos hemos ahorrado 403 plazas, sólo damos una cuando alguien se jubila a alguien que ya estaba trabajando en el Estado, porque hay personas que tienen 20 años y no han sido basificados”, comentó la oficial.



Una de las estrategias para disminuir la burocracia, es contraer algunas dependencias que no son sostenibles como el Indivi, ejemplificó, ya que gran parte de sus trabajadores fueron enviados al sector educativo en puestos administrativos.



“Yo genero nóminas pero no soy la que aplica el recurso, no es mi área, aparte, las nóminas de maestros las generan ellos”, justificó al ser cuestionada sobre la mala administración que se ha evidenciado en el pago al magisterio.



PROMUEVEN AHORROS



La oficial Loreto Quintero hizo hincapié en el esfuerzo que realizaron para generar ahorros en el gasto corriente, reasignado los niveles de acceso telefónico a servidores públicos.



Dentro del Gobierno central han ahorrado 3 millones 398 mil 699 pesos en telefonía móvil y 4 millones 129 mil 473 pesos en telefonía convencional, declaró la servidora pública.







CENTRAL 2017 (JUNIO)

Plantilla 2013 9788

Plazas por laudos 330

Plazas del NSJP 509

Subtotal 10627

Plantilla 2017 10224

Reingeniería de plazas 403