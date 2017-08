Vuelven a clases 685 mil niños

MEXICALI, Baja California(GH)

Este lunes 21 de agosto regresarán a clases 685 mil alumnos de educación básica inscritos al Sistema Educativo Estatal (SEE) en todo Baja California, por el inicio del ciclo escolar 2017-2018.



En Mexicali serán 195 mil los estudiantes de Preescolar, Primaria, Secundaria, educación especial e indígena que vuelvan a las aulas, indicó Alejandro Bahena Flores, delegado del SEE en esta ciudad.



La población estudiantil será atendida por 32 mil 952 docentes en los 3 mil 748 planteles de educación básica que contabiliza el Sistema.



Los libros de texto gratuito que se utilizarán en el transcurso del ciclo, fueron correctamente distribuidos y cada plantel ya cuenta con los suyos, informó la autoridad estatal educativa.



De acuerdo con información proporcionada por el SEE, son 4 millones 779 mil 652 ejemplares de libros de texto gratuitos los que se encuentran listos para entregarse a los estudiantes.