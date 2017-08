Los mitos alrededor de los eclipses

MEXICALI, Baja California(GH)

Afectaciones a mujeres embarazadas, bebés, clima y sucesos naturales no están relacionadas con los eclipses, señalan autoridades



Los eclipses solares, como el que se presentará el próximo lunes 21 de

agosto, además de expectativa, generan mitos y creencias que pueden atemorizar a la población.



Sin embargo, algunas de ellas tienen poco o ningún fundamento, explicó el coordinador municipal de Protección Civil, capitán René Salvador Rosado.



“El eclipse no es más que el Sol, la Luna y el planeta Tierra. La Luna se va a interponer por un par de horas ante el Sol de manera que lo va a tapar y va a generar una sombra. Es todo”, señaló.



Desde que la humanidad existe este tipo de acontecimientos, anteriormente inexplicables, alertan a la gente, que toma precauciones por temor a posibles daños.



“Hay mitos que vienen desde la época prehispánica, los principales son: Pedir que las mujeres embarazadas eviten salir al momento del eclipse y se coloquen un listón de color rojo sobre el estómago para evitar una malformación del bebé, parto prematuro o complicaciones”.



“Otra de las creencias es que al andar en la calle y estar embarazada, el paso del eclipse podría provocar un aborto espontáneo por haberse expuesto al eclipse”.



“Otro de los mitos coloquiales en muchas de las culturas de México es verlo como malos presagios, otras personas hablan de que son precursores de terremotos, sismos, fenómenos naturales que pueden llegar a presentarse”, detalló. Ninguno de estos hechos tiene fundamento científico ni ha podido comprobarse.



Únicamente fomentan el pánico y la desinformación, explicó el funcionario municipal.



¿QUÉ PASA DESPUÉS DEL ECLIPSE?



Cuando los eclipses concluyen, la naturaleza no cambia.



“Se trata de un evento en el que la Luna se interpone en el camino de la luz del Sol y provoca una sombra que se proyecta al planeta Tierra, ¡nada más!”, indicó.



Por ello, debe ser apreciado como un acontecimiento natural, con las precauciones debidas.



LA VISTA: ÚNICO SENTIDO QUE PODRÍA AFECTARSE



Ver el eclipse sin la protección adecuada puede tener efectos irreversibles en la vista.



“Puede haber daños en la retina, como consecuencia llegar a presentar daños en la visión fina.



Otro de los efectos en la parte ocular, es llegar a confundir los colores; como una especie de daltonismo se puede provocar”.



“Estos daños son irreversibles e irreparables en el ser humano que se exponga, en opinión de la Secretaría de Salud del Estado de Baja California”, señaló René Salvador Rosado.



El capitán recordó que para ver el esperado eclipse, debe contar telescopio o lentes, que cuenten con el número 14, ya que ese material es el indicado por autoridades salud para no sufrir afectaciones en la vista.



“Hay que romper mitos y paradigmas”, pidió el experto.