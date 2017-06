Reprueba la Copase paros de maestros

MEXICALI, Baja California(GH)

El presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase), Alfredo Postlethwaite Duhagón, reiteró su oposición a los paros generalizados de los maestros en Baja California.



“La educación es un derecho primigenio sobre cualquier conflicto laboral; también reconocemos que al que trabaja y no se le paga por justicia se le debe de pagar.



“Pero esa razón no nos justifica un paro total, deben de acudir a otras instancias para exigir su pago, porque el costo de tener paros generalizados donde al 90% de los maestros sí se les paga y hacen un paro, pues es una injusticia también”.



El titular de Copase dijo que están tomando a los niños y a los jóvenes como rehenes para resolver un problema de conflicto laboral y administrativo.



Destacó que en el tema del conflicto magisterial, impera una confusión “tremenda”, toda vez que la desinformación confunde más a los involucrados y a la sociedad.



“Si tú platicas con una parte y con la otra, hay una confusión tremenda. La danza de los millones y la danza de la desinformación es completa.



“Esta parte del Gobierno ya no procede con la opacidad que se ha dado, tenemos que saber con ciencia cierta qué es lo que está pasando.



“Nuestra recomendación es que un órgano independiente y técnico diga cuáles fueron las causales que nos llevaron, porque esto no es de esta administración, esto viene quizás hasta de una década”, declaró Postlethwaite.



Es indispensable que las instituciones estatales den a conocer también las líneas de acción que pueden tomar en cuenta a corto, mediano y largo plazo, declaró, “porque tenemos el derecho los ciudadanos de saber qué es lo que pasó”.



Señaló que uno de los motivos a la confusión y desinformación es el fallo de los órganos encargados de revisar las finanzas de Estado, ya que son los encargados de estar vigilando este tipo de situaciones.



“No se tomaron las decisiones correctas a tiempo y se fue creando una bola de nieve, ahora ya no podemos regresarnos a tomar esas decisiones, pero sí podemos tomar las decisiones para que mañana sea mejor.



“Nuestras instituciones fiscalizadoras del gasto no nos están informando, porque se aprueban los dictámenes año con año y todo sale bien, y no hay un dictamen.



“Por eso tenemos que exigirle a nuestras instituciones fiscalizadoras a que nos informen, que apliquen la ley, es todo lo que pedimos”, expresó para concluir en su participación con el Grupo Madrugadores la mañana de ayer.