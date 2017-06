Suspenden clases hoy maestros de SNTE 2 y 37

MEXICALI, Baja California(GH)

Por onceava ocasión los maestros de la sección 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspenderán clases en todo el Estado, permaneciendo los trabajadores en sus centros escolares.



Es el anuncio que hizo ayer la sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo.



“Si bien es cierto, hemos estado toda la semana pasada sentados en mesas de negociaciones por el tema que nos ha ocupado el último mes y medio.



“Hemos estado construyendo tanto la sección 2 como la sección 37, una minuta de acuerdos que lleva alrededor de diez a doce puntos, no hemos encontrado todavía la vía de solución que nos permita detener un movimiento magisterial como lo teníamos planeado.



“No por esto se suspenden las mesas de negociación, seguimos en la mesa, pero consideramos que por el avance que han tenido no nos permite en este momento suspender el movimiento de lleno”, puntualizó.



Agregó que será mañana cuando informen sobre las siguientes estrategias a seguir en su movimiento.



Gutiérrez Santoyo puntualizó que aún hay temas que no se han solucionado de forma definitiva en las mesas de negociación, como es el caso de pensiones y jubilaciones, y otros temas de orden laboral.



“No se han subido como los puntos torales porque engloban a un número menor de compañeros, pero la importancia es también grave en ellos, esos son los puntos que necesitamos que queden encuadrados en esa minuta de acuerdo”.