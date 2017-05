"Insostenible seguir manteniendo a haitianos": Tamayo

MEXICALI, Baja California(GH)

La administradora del albergue Cobina, Altagracia Tamayo Madueño, señaló que han mantenido por diez meses a los migrantes haitianos, por lo que el gobierno debe de tomar acciones pertinentes para solucionar el problema.



El albergue de Tamayo fue de los más ocupados por atender la contingencia migratoria, actualmente, aseguró que aun hay más de 500 haitianos que prefieren seguir viviendo de los albergues a regularizarse y trabajar.



“Los tenemos desde agosto hasta fecha, el problema es que aun hay muchos que no se quieren regularizar, el tiempo se agotó, porque los albergues son temporales”, explicó Tamayo.



Aseguró que están llegando muchos connacionales y “La Bestia” cargada de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, a quienes sí les aplican un servicio de máximo una semana.



“Se han apoderado de los albergues, deben de entender que es temporal, estamos hablando de diez meses con ellos, la sociedad ya los apoyó lo más que se pudo”, aseveró Tamayo.



“Quieren quedarse pero no quieren regularizarse, si hay 400 que metieron la visa humanitaria, los demás los ves en la calle en los bares, traen dinero para tomar, pero no para rentar”, platicó.



Explicó que hay muchas empresas que les quieren dar trabajo, pero a ellos se les hace muy poco ganar 1 mil 200 pesos, poniendo como pretexto que vienen ganando dólares.



“O se van a Brasil, o su País, pero desgraciadamente todos venían con el mismo sueño americano y los que no pudieron pasar se tienen que poner a trabajar, pero ellos no quieren entrar a una fuerza laboral”, informó.



Reveló que desde hace dos meses no tiene abasto para los comedores por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que está subsistiendo con el apoyo de la comunidad.



