Sancionan a 7 camiones por no encender a/c

MEXICALI, Baja California

Un total de siete unidades de transporte público han sido sancionadas por no encender el aparato de aire acondicionado, informó el director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra).



Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez comentó que debido a un acuerdo existente con los concesionarios del transporte público, a partir del 1 de mayo los camiones deben de prender las refrigeraciones.



Desde esa fecha se comenzaron a hacer las revisiones de las unidades y hasta la fecha se han impuesto siete sanciones a unidades por incumplir con este acuerdo, señaló.



Indicó que como hubo días con un clima favorable y donde no fue necesario que se encendiera el aire acondicionado de las unidades, no hubo verificaciones exhaustivas.



No obstante, se continuará haciendo la inspección para asegurar que se esté prestando el servicio como está acordado.



