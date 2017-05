Tijuana y Mexicali lideran desabasto para las cirugías

MEXICALI, Baja California(GH)

La falta de materiales para cirugías, ausencias de los mismos cirujanos o por la falta de tiempo quirúrgico son algunas de las razones por las que las operaciones programadas en hospitales públicos del Estado han sido diferidas.



A nivel estatal, Tijuana y Mexicali encabezan las cirugías reprogramadas por estos motivos, siendo Ensenada el único Municipio que no ha reportado la reprogramación de cirugías, al menos en lo que va del 2017.



Otro de los motivos por los que las cirugías son reprogramadas son por que el paciente no acude a la cita, sin embargo, las cifras muestran que solo el Municipio de Playas de Rosarito es el que más presenta este motivo.



A finales de abril, Ismael Ávila Íñiguez, subdirector general de Isesalud, explicó que las causas del desabasto son por fallas de los proveedores o las licitaciones detenidas por el cierre del edificio del Poder Ejecutivo tras las protestas de inicio de año.



Sin embargo, en esa ocasión, dio unas cifras para Mexicali que no concuerdan con los datos del Hospital General.



Particularidades



El desabasto de insumos para cirugías, aunque es palpable en los hospitales generales de todo el Estado, no son siempre la principal razón para la reprogramación de operaciones.



Para el caso de Playas de Rosarito, de un total de 44 cirugías reprogramadas en el último bimestre de 2016 y los primeros dos meses de 2017, 24 fueron por la inasistencia del paciente a la cirugía, mientras que las causas restantes eran por cirujanos ausentes, falta de insumos o mejoría del paciente.



Ensenada, en lo que va del año, ha sido el único Municipio que no ha reportado reprogramación de cirugías.



En el caso de Tecate, durante este 2017 no ha reprogramado cirugías, de las 671 que durante el año ha realizado, sin embargo, durante el 2016 pospuso 700 cirugías por diversas razones, como falta de medicamentos, material de curación, déficit de personal especializado, como anestesiólogos o cirujanos, entre otros motivos.



Para el caso de Tijuana, durante el último bimestre de 2016 y el primero de 2017, el Hospital General pospuso un total de 131 cirugías programadas, siendo solo 25 por la falta de medicamentos o insumos médicos, mientras que 32 de ellas fueron por la falta de tiempo en quirófano.



Toda la información está respaldada con los oficios en poder de este reportero que emitieron los titulares de los hospitales generales en los distintos municipios del Estado.



El Caso Mexicali y contrariedades



Hasta abril de este año, en el Hospital General de Mexicali se habían realizado 1 mil 910 cirugías. Para finales de ese mes, Ávila Íñiguez dijo que sólo se habían retrasado y reprogramado 120 cirugías, de las cuales, 20 fue por falta de insumos.



Sin embargo, el reporte firmado por el director del Hospital General, Caleb Cienfuegos Rascón, señala que en realidad se difirieron 239 cirugías, siendo 40 de ellas por falta de material y otras 87 por falta de tiempo quirúrgico.



El subdirector general de Issstecali, aunque en esa ocasión no precisó los demás motivos, sólo dijo que las demás cirugías se habían pospuesto por la ausencia de los pacientes o porque les faltaban estudios preoperatorios.



Una buena parte de las cirugías retrasadas en Mexicali fue por la atención de urgencias, siendo 110 las operaciones pospuestas por atención a otros casos de urgencias en el centro médico. En este año, sólo 2 operaciones se postergaron por la ausencia del paciente.



El informe del Hospital General de Mexicali precisa que en el 2016 se pospusieron 630 cirugías, siendo 90 de ellas por falta de insumos o material, mientras que 218 fue por falta de tiempo quirúrgico y unas 310 por la atención de otras urgencias.



El 2016 fue el año que más afectó la falta de insumos y material para operaciones, pues en el 2015 sólo 54 fueron los casos de este tipo y en el 2014 sólo 8 cirugías se reprogramaron por estos motivos.



Justificaciones



También a finales de abril, Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud en Baja California, dijo que el Hospital General en Mexicali presentaba un abasto de insumos y medicamentos.



Entre los insumos que se encuentran más escasos, recurrentemente son los inyectables, dijo Ávila Íñiguez, subdirector general de Isesalud. Esto, argumentó, es por conflictos con los proveedores, que no surten la totalidad de los medicamentos que se comprometieron en las licitaciones.



Otro de los factores fue que, con el inicio de las manifestaciones y el bloqueo al edificio del Poder Ejecutivo a principios de este año, se suspendieron las labores de Oficialía Mayor y esto provocó un retraso en las licitaciones de medicamentos, de acuerdo con Ávila Íñiguez.