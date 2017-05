'No le pagaron a la totalidad de los maestros'

MEXICALI, Baja California(GH)

Después del pago de la nómina del día viernes hubo diversas declaraciones de las autoridades estatales en cuanto a los pagos a interinos al referir que se había pagado casi en su totalidad de los trámites adeudados.



Señalando que las cifras que emitía la secretaria general de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, eran inexactas.



“Lo que sí nos queda claro es que no miento cuando digo que no le pagaron a la totalidad de nuestros compañeros y que no fue menor el adeudo que quedó”.



“El Gobernador habla de que se pagó una nómina de más de 100 millones de pesos, el secretario de educación habla de una cantidad distinta y luego entrevistan a Armando Carrasco Moreno y habla de otra cantidad distinta”.



“Entonces yo me pregunto si ellos son los funcionarios encargados de pagar… cómo es que no saben esos tres funcionarios cuánto y por qué se pagó, por eso yo me pregunto: ¿Quién miente?”, declaró Gutiérrez Santoyo.



Quien exhortó al secretario de Educación y Bienestar Social del Estado, Miguel Ángel Mendoza González a buscar un espacio donde puedan reunirse, para que éste conozca de a uno a uno los problemas con los interinos.



Asimismo reiteró que el próximo martes y jueves volverán a suspender clases en las casi mil escuelas que corresponden al magisterio estatal.



El martes con la intensión de tener una reunión con los padres de familia para informarles sobre la situación actual de la Sección 37.



Para el jueves estarán convocando a otro plantón en las instalaciones de los distitntos centros de gobierno en los municipios de Tijuana, Ensenada y Mexicali.



Sin embargo, aseguró que en caso de no llegar a un acuerdo la próxima semana, la suspensión se extenderá hasta los días lunes, miércoles y viernes de la última semana de este mes.



“Yo quisiera que aceptaran la incapacidad financiera que han tenido para pagar y tener un sistema educativo en origen y que nos sentáramos en una mesa para tratar de resolver este conflicto”, finalizó la líder sindical.