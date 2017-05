Segob no ordenó sacar a los haitianos

(GH)

La Secretaría de Gobernación no ha ordenado que los migrantes salgan de los albergues.



Son los propios albergues los que marcaron sus plazos, aclaró José Luis Ibarra.



El delegado de la Segob en Baja California dijo que las casas de migrantes dieron hasta el 15 de abril, pero todavía en dos quedan haitianos.



Refirió que hay 500 que no se han acercado a regularizar su situación migratoria ante el Instituto Nacional de Migración (Inami).



Por otro lado, expresó que hay un problema que están pasando los haitianos que se quieren establecer y es que han batallado para poder rentar lugares porque les piden un fiador, entonces, pues no conocen gente que pueda responder por ellos.



José Luis Ibarra propone que sean los propios ayuntamientos de Mexicali y Tijuana los que los apoyen con esta situación.